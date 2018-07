Voorrang op YouTube voor 'gezaghebbende nieuwsbronnen' boven nep-video's

Het is een van de grootste worstelingen waar YouTube mee te maken heeft: desinformatie. Op het moment dat er breaking news is en mensen op zoek gaan naar videobeelden, duiken er vaak ook snel video's op waarin bijvoorbeeld complottheorieën worden besproken over die bewuste gebeurtenis. Het leidde de afgelopen maanden diverse keren tot kritiek.

Het platform heeft nu maatregelen aangekondigd om dit probleem aan te pakken. Het videoplatform gaat video's van media die het omschrijft als "gezaghebbend" bij groot nieuws duidelijker uitlichten in zoekresultaten en op de voorpagina. Het gaat om media die zich hebben aangemeld voor het Google Nieuws-platform, de functie werkt ook gelijk in Nederland. Uit screenshots die YouTube deelde valt op te maken dat het in de VS gaat om bijvoorbeeld CNN, Fox News of The New York Times.

"We bepalen via een algoritme welke content er wordt getoond", zegt een woordvoerder. "Daarbij wordt gekeken naar onder andere relevantie, gezaghebbendheid en actualiteit van de content." Het is nog wel onduidelijk hoe wordt vastgesteld welke bronnen relevant en gezaghebbend zijn. In een tijd waarin er volop wordt gediscussieerd over nepnieuws en wordt getwijfeld aan betrouwbaarheid van media is dat een belangrijk punt. Daarover heeft de NOS aanvullende vragen gesteld.