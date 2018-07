Baby in VS na urenlange zoekactie in bos 's nachts gevonden onder berg afval

In de Amerikaanse staat Montana is een baby van vijf maanden uit een bos gered nadat die meer dan negen uur onder een grote stapel hout en afval had gelegen. Het jongetje had alleen een rompertje aan, dat ook nog eens nat was, terwijl het zo'n acht graden was.

De lokale sheriff kreeg afgelopen zaterdagavond rond acht uur een melding over een man die in het bos mensen bedreigde, vermoedelijk had hij drugs gebruikt. Agenten pakten hem even later op en kregen van hem te horen dat er ergens in het bos een baby lag.

Daarop werd een grote zoekactie op touw gezet en na zes uur, het was inmiddels midden in de nacht, werd het jongetje van vijf maanden gevonden. Hij lag op zijn buik en had een paar schrammen en blauwe plekken, verder ging het goed met hem. "Dit is wat we een wonder noemen", schrijft de sheriff in een verklaring.

De arrestant, een man van 32, is vastgezet. Hij was verantwoordelijk voor de zorg, maar wat zijn relatie tot de baby is, is niet duidelijk. Waar het jongetje wordt ondergebracht, is niet bekendgemaakt.