China heft huisarrest weduwe Liu Xiaobo op en laat haar naar Europa gaan

Liu Xia, de weduwe van de Chinese Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo, is op weg naar Europa. Ze heeft in China acht jaar huisarrest gehad en is ernstig ziek. De Chinese regering heeft bevestigd dat ze naar Duitsland gaat.

Westerse regeringen en mensenrechtenactivisten hebben herhaaldelijk om de vrijlating van Liu Xia gevraagd, omdat ze nooit was aangeklaagd. Ook in China gingen activisten voor haar de straat op.

Liu Xia kreeg in 2010 huisarrest, nadat haar man de Nobelprijs voor de Vrede had gekregen voor zijn inzet voor politieke hervormingen in China.

Conflict

Ook Liu Xiaobo zat jaren gevangen, maar hij werd uiteindelijk overgebracht naar een ziekenhuis om behandeld te worden aan kanker. Hij overleed een jaar geleden. Daarna werd de roep om zijn weduwe vrij te laten steeds luider.

De toekenning van de Nobelprijs aan Liu Xiaobo leidde tot een jarenlang conflict tussen China en Noorwegen. De prijs wordt elk jaar in Oslo uitgereikt.