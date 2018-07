Wekdienst 10/7: Klimaatakkoord en nieuwe reddingsactie Thailand

Wat heb je gemist?

President Trump wil dat Brett Kavanaugh de nieuwe rechter in het Hooggerechtshof wordt. De Republikeinse president droeg de 53-jarige Kavanaugh voor in een bekendmaking die live te zien was op veel Amerikaanse zenders.

Als Kavanaugh wordt benoemd is het Hooggerechtshof overwegend conservatief. De Amerikaanse Senaat moet nog akkoord gaan met de benoeming. De Republikeinen hebben een krappe meerderheid in de Senaat: 51 zetels, tegenover 49 voor de Democraten.

Ander nieuws uit de nacht: