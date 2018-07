Slechts helft jonge migrantenkinderen dinsdag herenigd met ouders

De helft van alle migrantenkinderen onder de 5 jaar die in de VS van hun ouders zijn gescheiden, is morgen nog steeds niet met hun vaders en moeders herenigd, ondanks een gerechtelijk bevel. Zo'n vijftig van de circa 100 jonge kinderen die elders in een opvang verblijven zijn morgen weer met hun ouders verenigd.

Een raadsvrouw van het ministerie van Justitie heeft in een hoorzitting voor de rechtbank uitgelegd dat er nog hard gewerkt wordt aan het vaststellen van de familierelaties tussen ouders en kinderen. De kinderen zijn weggehaald bij hun ouders na het illegaal passeren van de Mexicaans-Amerikaanse grens. Om immigratie te ontmoedigen worden illegale migranten direct opgesloten. Tot voor kort kwamen hun kinderen in opvangcentra elders terecht, soms op honderden kilometers afstand van de ouders.

De problemen rond de hereniging hebben ermee te maken dat de volwassen migranten via het ministerie van Binnenlandse Veiligheid worden afgehandeld, terwijl de minderjarigen onder de verantwoordelijkheid van Volksgezondheid vallen.

Rechter stelt deadline

Onder zware kritiek uit binnen- en buitenland maakte president Trump op 20 juni een eind aan het opsplitsen van de gezinnen. Een federale rechter verplichtte de regering kort daarna om uiterlijk morgen de jonge kinderen met hun ouders te herenigen. Gezinnen met kinderen van 5 jaar en ouder moeten uiterlijk 26 juli weer samen zijn. In totaal gaat het om zo'n 2000 kinderen die gescheiden van hun ouders leven.

Burgerrechtenbeweging ACLU (American Civil Liberties Union) wil precies weten van de regering wanneer alle gezinnen weer bij elkaar zijn. Volgens een woordvoerder kan een rechter sancties opleggen voor het missen van een deadline, maar de ACLU zal daar niet op aandringen. Veel noodzakelijker is het dat er concrete stappen worden gezet, zegt de organisatie.