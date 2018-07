Erdogan nu oppermachtig als president in nieuw Turks machtssysteem

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is officieel begonnen aan zijn nieuwe termijn. In zijn inauguratietoespraak zei hij dat Turkije op weg is naar een sterke regering, een sterk parlement en een sterk land. Hij belooft vooruitgang op elk gebied, van rechten en vrijheid tot grote investeringen.

Verwacht wordt dat hij later vanavond zijn nieuwe ministersploeg presenteert. De eerste kabinetszitting is vrijdag.

In zijn toespraak, die hij hield buiten het presidentieel paleis in Ankara, liet hij meteen zien wat hij van plan is nu Turkije overgaat op een presidentieel systeem, waarbij de uitvoerende macht in handen komt van de president. Deze macht verwierf hij in een referendum vorig jaar. Twee weken geleden werd hij herkozen met 52,9 procent van de stemmen.

Politieke chaos

Erdogan zei dat het presidentiële systeem een eind zal maken aan een systeem dat "het land in zware politieke, sociale en economische chaos heeft gestort". Hij sprak over het referendum als een "goed overdachte keuze". 51 procent van de kiezers stemde vorig jaar april vóór het vergroten van de macht van de president.

De president is nu degene die de regering benoemt, hoge ambtenaren aanstelt, decreten uitvaardigt, de begroting opstelt en de bevoegdheid heeft om de noodtoestand uit te roepen. Daarnaast is hij leider van de AK-Partij, die samen met een nationalistische partij de meerderheid heeft in het parlement.

Het parlement kan de begroting goedkeuren of afwijzen, en moet toestemming geven voor de noodtoestand en decreten die in die periode worden uitgevaardigd.