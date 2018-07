Trump benoemt nieuwe rechter: waarom is dat zo belangrijk?

Trump heeft zo de kans een flinke stempel te drukken op de koers die het verdeelde Amerika de komende jaren vaart. In een land gebouwd op the rule of law hebben de negen rechters namelijk het laatste woord.

In het indrukwekkende witte gebouw in Washington D.C., vlak achter het Capitool, worden wetten en presidentiƫle decreten aan de grondwet getoetst. En die, voltooid in 1787, biedt veel ruimte voor interpretatie. De negen rechters buigen zich daarom jaarlijks over zo'n honderd lokale of landelijke wetten.

Ze beslissen over kwesties als homorechten, de doodstraf en de macht van de president. Het hof oordeelde onlangs dat Trump het inreisverbod van inwoners uit overwegend islamitische landen mag handhaven en had in 2000 de beslissende stem in wie de presidentsverkiezingen won, nadat een geschil ontstond over de getelde stemmen.

Abortus

Nu is met name het recht op abortus inzet in de strijd om de benoeming van een nieuwe rechter. Sinds het hof dat recht 45 jaar geleden vastlegde in de beroemde zaak Roe vs. Wade, proberen tegenstanders het teruggedraaid te krijgen.

Tijdens zijn campagne paaide Trump hen door te beloven dat abortus dankzij hem weer verboden zal worden. Tegelijkertijd heeft Trump gezegd zijn kandidaten voor het Hooggerechtshof, die hij persoonlijk interviewde, er niet direct naar te vragen.

Duidelijk is, zoals The New York Times het verwoordde, dat het vertrek van Anthony Kennedy mogelijk nog generaties lang door echoot.

Hoewel de bijna-pensionado van oorsprong een conservatief is, was hij afgelopen jaren geregeld de swing vote. In verschillende kwesties stemde de rechter, in 1981 benoemd door president Reagan, regelmatig mee met de progressieven. Mede dankzij Kennedy's stem werd Obamacare overeind gehouden (6-3). Ook had hij in 2015 de beslissende stem in het oordeel dat homo's in elke Amerikaanse staat mogen trouwen (5-4).