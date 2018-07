Tilburger (17) en Helmonder (22) opgepakt voor mensenhandel

Een 22-jarige man uit Helmond en een 17-jarige jongen uit Tilburg zijn opgepakt in een onderzoek naar illegale prostitutie en mensenhandel. De twee werden eind vorige maand aangehouden, meldt de politie.

De zaak kwam aan het rollen na een controle op prostitutie begin dit jaar. De politie ontdekte toen illegale prostituees in een woning in Tilburg. Ook de jongen van 17 was daar.

De politie zegt dat de jongen ook betrokken was bij een zaak elders in Brabant, waarbij een meisje van 14 seksueel werd uitgebuit. De moeder van het meisje deed daarvan aangifte, schrijft Omroep Brabant.

In het onderzoek dat volgde, werden de twee aangehouden. Hun woningen zijn doorzocht en hun computers zijn in beslag genomen. De man van 22 had ook drugs in huis.