Boer beboet voor beregenen aardappels met water uit brandweerput

Een boer uit Boxtel heeft een boete van 2000 euro gekregen omdat hij zijn aardappelen beregende met water uit een brandweerput. De put is eigendom van de gemeente en bedoeld voor de brandweer, zodat er in het geval van brand genoeg bluswater is.

De boer liep tegen de lamp nadat het waterschap een tip had gekregen. "Zo'n melding hadden we nog nooit gehad", zegt een woordvoerder van het waterschap tegen Omroep Brabant. De man krijgt niet alleen een boete, mogelijk wordt hij ook gekort op zijn subsidie.

Vanwege de droogte gelden er strenge regels voor het gebruik van grondwater. Waterschappen houden extra controles om in de gaten te houden of iedereen zich aan die regels houdt.