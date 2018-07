'Breaking: het heeft geregend in Nederland'

Hittegolf-weetjes:

Er is sprake van een hittegolf als het minimaal 5 dagen op rij 25 graden of meer is, waarvan 3 dagen minimaal 30 graden. De hittegolf stopt als de temperatuur onder de 25 graden komt.

Een landelijke hittegolf kan alleen gemeten worden bij het hoofdstation van de KNMI in De Bilt. Een regionale hittegolf kan gemeten worden op andere locaties dan De Bilt.

De langste regionale hittegolf ooit is gemeten in Arcen. In 1994 was daar 22 dagen een hittegolf.