Te weinig bewijs tegen een van de moordverdachten Martin Kok

Tegen een van de verdachten van de moord op Martin Kok is onvoldoende bewijs. Het Openbaar Ministerie laat de 25-jarige Utrechter daarom voorlopig niet voorkomen. Voor woensdag was een pro-formazitting gepland.

De 25-jarige Utrechter blijft wel verdachte. Hij werd in april als tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de moord op misdaadblogger Kok in 2016 in Laren.

Het besluit van het OM betekent niet dat de Utrechter vrij komt. Hij moet nog een straf uitzitten voor een eerdere veroordeling.

Analyse videobeelden

Het OM meldt dat het onzeker is of zijn betrokkenheid bij de moord bewezen kan worden. Aanleiding is een nieuwe bewegingsanalyse van videobeelden van een eerdere moordpoging op Kok, in Amsterdam. Daaruit blijkt dat het minder zeker is dat de man inderdaad op de beelden te zien is.

De andere verdachte, de in maart opgepakte Zakaria A. uit Utrecht, blijft wel vastzitten. De pro-formazitting in zijn zaak gaat woensdag wel door.