Roermond ontslaat ten onrechte rokende ambtenaar

Roermond had een ambtenaar in 2014 niet mogen ontslaan omdat ze weigerde te stoppen met roken. Ook had de gemeente niet mogen eisen dat de vrouw twee keer per week naar de sportschool zou gaan en een diëtist zou bezoeken. Dat heeft de bestuursrechter vorige maand bepaald. De Liberale Volkspartij Roermond stelt er nu vragen over aan het college van burgemeester en wethouders.

De inmiddels 61-jarige ambtenaar, die sinds 1997 in dienst was bij de gemeente Roermond, meldde zich vanaf 2008 geregeld ziek. Begin 2014 kreeg ze daarom van de gemeente de dienstopdracht sportlessen te volgen en te stoppen met roken. Ook werd haar in een loopbaangesprek dringend geadviseerd een diëtist te bezoeken. Eind 2014 werd de vrouw door de gemeente ontslagen omdat ze zich niet aan de afspraken zou hebben gehouden.

De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat de gemeente niet van een werknemer mag eisen te sporten of te stoppen met roken omdat dit een "onaanvaardbare inbreuk in de persoonlijke levenssfeer" is. De eisen hebben volgens de bestuursrechter zoveel gevolgen voor het dagelijks leven van de vrouw dat het begrijpelijk is dat ze hiernaar niet heeft geluisterd.

Mijn eigen leven

De ambtenaar heeft in een reactie op de uitspraak tegen omroep L1 gezegd dat ze niet meer aan het werk gaat bij de gemeente Roermond. Ze is akkoord gegaan met een ontslagvergoeding waar ze haar huis van gaat opknappen. Voor de eisen die haar voormalige werkgever hadden gesteld heeft ze geen goed woord over: "Ik ben een vrouw van 61, mij schrijf je de wet niet meer voor. Ik leef mijn eigen leven, en niet zoals de gemeente dat wil".

Ook fractievoorzitter Dré Peters van de Liberale Volkspartij Roermond, die de vrouw in 2014 adviseerde naar de rechter te stappen, vindt de eisen die de gemeente aan de vrouw had gesteld onbegrijpelijk: "Je kan een vrouw van boven de 60 die haar hele leven nog nooit heeft gesport niet ineens opdragen naar de sportschool te gaan."

De Liberale Volkspartij wil van het college van Roermond weten of er meer ambtenaren op deze manier zijn ontslagen en of er mogelijk een angstcultuur op het gemeentehuis heerst.