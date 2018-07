Drie jaar cel voor man die vader en zoon aanreed in Middelburg

De man die vorig jaar in Middelburg een vader en zijn zoontje aanreed terwijl ze aan het fietsen waren, is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook mag hij de komende vijf jaar niet autorijden.

Het Openbaar Ministerie had een jaar onvoorwaardelijk geƫist. Volgens de rechtbank reed de man roekeloos en had hij gedronken. Hij was ook al eens eerder veroordeeld voor rijden onder invloed.

Ernstig gewond

Het ongeluk gebeurde vorig jaar oktober in het donker in een woonwijk. De man haalde met hoge snelheid twee auto's in, bleef bij een vluchtheuvel aan de verkeerde kant van de weg rijden en versnelde opnieuw.

Vader Jeppe (41) en zijn zoontje Mees (6) waren samen aan het fietsen toen ze bij het oversteken werden geraakt door de auto van de 47-jarige man uit Roosendaal. Door de klap raakten ze ernstig gewond.

Vader en zoon zijn nog niet hersteld van het ongeluk, en zullen nooit meer de oude worden. Het jongetje kampt met faalangst, slaapt slecht en is stil en bedrukt geworden, zegt de rechtbank. De vader raakte door het ongeluk arbeidsongeschikt en heeft last van ernstig geheugenverlies.

Asociaal

De rechtbank oordeelt dat de man gevaarlijk en asociaal heeft gereden. Hij had daarbij geen oog voor de veiligheid van anderen. Dat is volgens de rechtbank "aan opzet grenzende schuld", de zwaarst mogelijke kwalificatie voor roekeloosheid.

De familie van de slachtoffers was vandaag aanwezig in de rechtbank. Omroep Zeeland meldt dat zij opgelucht reageerden op het vonnis en dat ze tevreden zijn met de opgelegde straf.