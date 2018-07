Gemeente Deventer verbiedt buurtzwembad in voortuin

Het zwembad dat in een voortuin in Deventer staat, moet worden weggehaald. Dat heeft de gemeente laten weten aan de eigenaar. Over het badje wordt al een tijdje gesteggeld.

"Voor een zwembad van een dergelijk formaat is een omgevingsvergunning nodig", schrijft de gemeente in een brief aan de bewoner. Hij moet uiterlijk woensdag het bad weghalen.

Klein dingetje

"Het is echt niet zo'n klein dingetje", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Er bestaat wetgeving over. Dat betekent dat de gemeente moet handhaven. Doet de gemeente dat niet, dan zijn we aansprakelijk als er ongelukken gebeuren. We kunnen en willen die verantwoordelijkheid niet nemen. Al lijkt dat heel erg pietluttig, zeker met dit weer."

De eigenaar van het badje, Wesley de Vries, legt zich er niet bij neer. "We gaan tot het uiterste en we doen er alles aan om het zwembad te behouden", zegt hij tegen RTV Oost.

Conflict

Het conflict over het bad begint inmiddels een soap te worden. Deventenaar Wesley de Vries uit de volksbuurt het Rode Dorp bouwde in april het bad van 5 bij 3 meter voor zijn huis, om kinderen uit de buurt in te laten spelen.

De gemeente was daar niet blij mee, want het bad stond op de openbare weg. In overleg met de gemeente werd het bad verplaatst naar de voortuin, maar daar kwam de woningcoöperatie tegen in verzet. Die vreest waterschade aan huizen als het bad leegloopt. Afgelopen vrijdag was er een gesprek tussen de bewoners en woningcoöperatie Rentree, maar dat leverde niets op.

Solidair

Nadat verschillende media over de kwestie schreven, verklaarden inwoners van andere wijken in Deventer solidair. Inmiddels staan op meerdere plekken in de stad kleine zwembaden.