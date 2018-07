May verzwakt, crisis dreigt na opstappen brexitminister

De vraag is nu of dit het begin is van een opstand binnen de Conservatieve Partij. Al sinds het brexit-referendum in 2016 woedt daar een burgeroorlog tussen de brexit-hardliners, die zo veel mogelijk banden met de EU willen doorsnijden, en de gematigdere groep, die meer ziet in een constructie waarin de Britten dichter bij de Europese Unie blijven. Het lukt May maar niet om beide vleugels tot elkaar te brengen.

Leiderschapsverkiezing?

De vertrekkende Davis is niet de enige prominente conservatief die geen vertrouwen meer heeft in de koers van de premier. Sommige bronnen binnen die partij suggereren zelfs dat er nu een leiderschapsverkiezing ophanden is. Daarvoor moeten 48 zittende parlementariƫrs van de Conservatieven het vertrouwen in May opzeggen.

De geruchten over zo'n verkiezing gaan al maanden, maar zo ver kwam het nog niet, omdat kritische Conservatieven geen geloofwaardige en sterke opvolger voor May voorhanden denken te hebben. David Davis zei vanochtend dat hij zijn voormalige collega-ministers niet zal aanmoedigen om Theresa May ten val te brengen en dat hij zelf geen leiderschapsambities heeft. Maar zijn vertrek zal de rebellen binnen de partij alleen maar sterken in de mening dat het zo niet langer kan.

Spannende dagen

Het worden spannende dagen voor May. Deze week publiceert ze haar white paper, een document van zo'n honderd pagina's waarin de details van het brexit-voorstel staan. Binnen en buiten haar eigen partij is daar op voorhand al veel kritiek op. Conservatieve brexiteers vinden dat het plan een verkapt lidmaatschap van de EU is en dat de banden veel te hecht blijven.

Oppositiepartij Labour noemde het voorstel direct onwerkbaar. Ook zei de brexit-woordvoerder van Labour dat zijn partij tegen zou stemmen als het aan het parlement werd voorgelegd. In het hypothetische geval dat Europese Unie het voorstel accepteert, dan is het dus nog maar zeer de vraag of May het door haar eigen parlement krijgt.