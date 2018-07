VN: een derde van alle gevangen vis belandt niet op het bord

De FAO waarschuwt dat de aandacht voor duurzame visserij verzwakt. Een derde van alle wild gevangen vissoorten is overbevist en de visconsumptie is op een recordhoogte. Vooral in enkele onderontwikkelde gebieden is het slecht gesteld met overbevissing. "Illegale visserij gebeurt vooral in gebieden waar overheden niet in staat zijn om de wet te handhaven", zegt Rijnsdorp.

Volgens FAO-directeur Manuel Barange is dan ook een "sterkere inspanning" van overheden nodig om de situatie te verbeteren. Hij voorspelt dat Afrika in de toekomst vis zal moeten importeren. Volgens Barange heeft dat continent wel een enorme potentie op het gebied van visteelt, die op dit moment nog niet wordt benut.

"Het VN-doel om een einde te maken aan honger in de wereld en het doel op het gebied van visvangst lopen parallel", zegt Rijnsdorp. "Er is een duurzame visserij nodig om de monden in de toekomst te kunnen voeden."