Podcast De Dag: waarom mogen meiden in Iran niet dansen?

In Iran is een meisje van 17 jaar opgepakt omdat ze dansvideo's op haar populaire Instagram-account plaatste. Openbaar. Zonder hoofddoek. En dat mag niet van de zeer conservatieve gerechtelijke macht in Iran. Maar dat dansen gebeurt vaker. Waarom wordt Maedeh Hojabri dan nu opgepakt? Daarover hebben we het in deze aflevering van Podcast De Dag.

Haar video's, en de reactie op haar arrestatie van andere dansende Iraniƫrs laten ook zien hoe Iraanse jonge vrouwen zich steeds vaker afzetten tegen dit soort oude regels, vertelt Iran-kenner Peyman Jafari. "Je ziet echt: de jonge vrouwen in Iran willen van het leven genieten. De zedenpolitie kan dat op de langere termijn niet tegenhouden."

Verder in De Dag