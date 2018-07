Vijfde jongen gered uit Thaise grot, nog acht te gaan

Uit de grot in Thailand is een vijfde jongen gered. Hij is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Een woordvoerder van de Thaise marine heeft dat bevestigd.

Vanochtend is een team van 24 duikers en artsen weer de grot ingegaan. De duikers die gisteren actief waren, zijn vandaag opnieuw ingezet. Volgens de Thaise minister van Binnenlandse Zaken kennen ze de omstandigheden goed en weten ze wat er nodig is om de jongens veilig naar buiten te krijgen.

Gisteren werden de eerste vier jongens gered; zij liggen in het ziekenhuis en maken het goed. Wel worden ze nog apart gehouden van hun familie vanwege infectiegevaar. De jongens worden onderzocht op de schimmel die longproblemen kan veroorzaken.

Vier jongens in basiskamp

Zeven jongens en de coach van het team zitten nu nog vast. Volgens de laatste berichten hebben vier van hen inmiddels het basiskamp van de hulpverleners in de grot bereikt. Daarmee hebben ze het gevaarlijkste deel van de weg naar buiten gehad.

Ze worden in het basiskamp medisch onderzocht en kunnen daarna verder voor het laatste deel van de tocht. Ze moeten dan nog 2,5 kilometer klimmen en klauteren om buiten te komen.