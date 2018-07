Wekdienst 9/7: Thaise reddingsactie verder en uitspraak rechtszaak Sharleyne

Goedemorgen! Vandaag maken we ons op voor het tweede deel van de reddingsoperatie in Thailand, waar een groot deel van een voetbalteam nog steeds vastzit in een grot. Ook is er een uitspraak in de zaak-Sharleyne en ziet de politie even iets meer door de vingers.

Vandaag en morgen is er sprake van een klein dipje in het fraaie zomerweer. Er trekken veel wolkenvelden over het land en morgen kan er zelfs wat regen vallen. Ook de temperatuur doet even een stap terug. Het wordt 17 tot 24 graden. Vanaf woensdag is het opnieuw zonnig, droog en vaak zomers warm.