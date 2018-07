'19-jarige Nederlander overleden na verkeersongeluk op Malta'

Een man uit Noord-Brabant is in een ziekenhuis op Malta overleden na een verkeersongeluk, meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer is volgens de regionale omroep een 19-jarige student bedrijfseconomie uit Tilburg.

Het ongeluk gebeurde vrijdag in de hoofdstad Valletta, waar de student door een auto werd aangereden toen hij op de boulevard liep. Bij de aanrijding raakten nog zeven anderen gewond: drie Nederlanders, twee Britten en twee Kroaten. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekend.

De auto werd bestuurd door een 20-jarige Maltees. Volgens de politie had hij te veel gedronken en reed hij te hard. Hij moet deze week voor de rechtbank verschijnen.