Met novitsjok vergiftigde Britse vrouw overleden

Een van de twee Britten die in Amesbury in aanraking zijn gekomen met het zenuwgif novitsjok is overleden. Volgens de Britse politie is de 44-jarige Dawn Sturgess vanavond overleden in een ziekenhuis.

Sturgess is een van de twee mensen die in aanraking waren gekomen met de resten van het zenuwgif, dat in maart in het naburige Salisbury werd gebruikt voor een aanslag op de Russische oud-spion Skripal. Haar partner van 45 ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De twee werden vorige week zaterdag bewusteloos gevonden in een huis in Amesbury, dertien kilometer ten noorden van Salisbury. Het vermoeden bestaat dat ze besmet zijn geraakt met een weggegooid flesje met novitsjok.

'Schokkend nieuws'

De Britse premier May zegt in reactie geschokt te zijn door het nieuws. "De politie en veiligheidsdiensten doen er alles aan om de feiten vast te stellen in deze zaak, die nu wordt behandeld als moord", zei May.

Het hoofd van de Britse anti-terreureenheid spreekt van "schokkend en tragisch nieuws". "Dit vreselijke nieuws sterkt ons alleen maar om de verantwoordelijke of verantwoordelijken voor de rechter te brengen", zegt hij. "Dit kan ik alleen maar beschrijven als een schandelijke, roekeloze en barbaarse daad."

Link met Skripal onderzocht

Volgens de Britse regering zat Rusland achter de aanval op Sergej Skripal, waarbij ook zijn dochter besmet raakte. Zij zijn inmiddels beiden bijna helemaal hersteld. Rusland heeft altijd ontkend betrokken te zijn geweest bij de aanslag met novitsjok.

In de zaak-Skripal hebben de Britten vastgesteld dat het zenuwgif in vloeibare vorm aan het huis van Skripal was aangebracht. De hoogste concentratie werd op de klink van de voordeur gedetecteerd. De link tussen de nieuwe vergiftiging in Amesbury en de zaak Skripal wordt onderzocht.