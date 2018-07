Weggelopen poes na 17 jaar weer thuis op de bank

Ze was wel vaker een tijdje van huis, poes Lollypop uit Almere. Het verbaasde haar eigenaren dan ook niet dat ze op een gegeven moment helemaal niet meer terug kwam. Dat was 17 jaar geleden. Sinds kort ligt Lollypop gewoon weer lekker thuis op de bank.

Eric de Hont vertelt aan Omroep Flevoland hoe de Dierenambulance dit weekend contact met hem zocht. "Bent u het baasje van Lollypop, vroegen ze. Die hebben we gevonden." Ze was opgedoken in Weesp en haar chip leidde naar de oorspronkelijke eigenaar.

De Hont, die ervanuit ging dat het een misverstand was, sprak af dat de Dierenambulance haar bij hem thuis zou brengen. Sceptisch wachtte hij het af. "Maar toen we haar zagen, dachten we: ja, dit is haar gewoon."

Schoteltje melk

Waar ze al die jaren is geweest, blijft een raadsel. Het lijkt Eric sterk dat ze 17 jaar in het wild heeft doorgebracht. "Er zijn wel meer mensen die gevonden katten onder hun hoede nemen. Mijn ouders deden dat vroeger ook vaak. Dan zetten ze bijvoorbeeld af en toe een schoteltje met melk buiten."

Het is even afwachten of Lollypop haar draai weer weet te vinden, want inmiddels wonen er ook andere katten in huize De Hont.

De Hont wil voorkomen dat ze opnieuw wegloopt. "Voorlopig hou ik Lollypop in de badkamer. Ze zit daar even in quarantaine, omdat ze wel het een en ander mankeert en waarschijnlijk ook vlooien heeft. En daarna moeten we maar zien", zegt hij.