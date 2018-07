Tien doden en meer dan zeventig gewonden bij treinongeluk Turkije

Bij een treinongeluk in het noordwesten van Turkije zijn tien mensen om het leven gekomen. 73 passagiers raakten gewond. Over hun toestand is niets bekend.

De trein met 360 mensen aan boord ontspoorde vermoedelijk door een aardverschuiving als gevolg van zware regenval. Vijf van de zes wagons belandden daardoor naast het spoor.

Ooggetuigen zijn in shock. "Sommigen waren op slag dood", zegt een vrouw: