Pompeo: Noord-Korea moet voorbeeld Vietnam volgen

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, roept Noord-Korea op om het voorbeeld van Vietnam te volgen. Volgens hem gelooft president Trump dat Pyongyang normale relaties met de Verenigde Staten kan opbouwen, zoals Vietnam dat ook de afgelopen decennia is gelukt.

Om dat te bereiken moet de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wel het moment pakken, zei Pompeo in een toespraak voor zakenmensen in de Vietnamese hoofdstad Hanoi.

Gangster-achtige eisen

Gisteren beschuldigde Noord-Korea Pompeo van het stellen van "gangster-achtige eisen" voor de volledige nucleaire ontwapening van het land. De minister bezocht Noord-Korea vrijdag en zaterdag om door te praten over de uitkomsten van de top van Trump en Kim, vorige maand in Singapore. Pyongyang zegt nu de kernwapens alleen op te willen geven als Amerika dat ook doet.

Pompeo zei dat de leiders van het communistische Vietnam na de oorlog met Amerika beseften dat ze hun land kon hervormen en banden met andere landen konden aanhalen. Volgens de minister gebeurde dat zonder dat de soevereiniteit en staatsvorm van het land in gevaar kwam.

Volgens Pompeo is de handel tussen de VS en Vietnam de afgelopen twintig jaar toegenomen met 8000 procent. "Het feit dat we samenwerken - en niet vechten - bewijst dat als een land besluit om een mooiere toekomst voor zichzelf te creƫren, samen met Amerika, wij onze beloftes nakomen", aldus de minister.

Ook jullie wonder

Hij richtte zich ook tot de leiders van Noord-Korea. "Dit wonder kan ook jullie wonder zijn. De keuze ligt bij Noord-Korea en het volk. Als dit doorgaat zal Kim worden herinnerd als held van het Koreaanse volk."

Als voorbeeld van samenwerking na de oorlog in Vietnam noemde Pompeo de gesprekken die in 1985 begonnen over het terugbrengen van stoffelijke resten van gesneuvelde Amerikaanse soldaten. Ook Noord-Korea en de VS praten nu over de terugkeer van de resten van Amerikanen. Het gaat om soldaten die in de jaren 50 sneuvelden in de Koreaanse oorlog.