Brand bij hogeschool Avans in Den Bosch, treinverkeer stilgelegd

Bij hogeschool Avans in Den Bosch is vanmiddag brand uitgebroken. De brandweer heeft drie wagens en een hoogwerker ingezet. De rookwolken waren tot in de verre omgeving te zien.

De brand was rond 15.30 uur geblust, schrijft Omroep Brabant. Er waren geen mensen in het pand aanwezig.

Het pand ligt op een oud expeditieknooppunt, naast het spoor. Van en naar 's-Hertogenbosch rijden daarom geen treinen. Doordat er weinig bussen beschikbaar zijn, is het druk op de vervangende routes en moeten reizigers lang wachten. Dat zal tot in het begin van de avond duren.