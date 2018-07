Juwelier die overvaller doodschoot in België vrijgelaten

De juwelier die gisteren in België een overvaller doodschoot, is weer op vrije voeten. Dat heeft justitie bevestigd aan VTM Nieuws. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden, maar wat die zijn is niet bekend.

De juwelier schoot op twee overvallers nadat die zijn zaak hadden overvallen en ervandoor waren gegaan op een bromfiets. De daders waren gewapend maar hadden niet geschoten. Wel werd de juwelier volgens Belgische media bedreigd met een vuurwapen, geschopt en geslagen. Ook familieleden van de juwelier werden bedreigd.

De overval was gistermiddag in Oostakker, dat ten noorden van Gent ligt. De tweede overvaller is nog voortvluchtig. Het is niet bekend hoe groot de buit is.

In 2014 was er in Nederland een vergelijkbare zaak. Het Openbaar Ministerie besloot toen een juweliersvrouw niet te vervolgen voor het doodschieten van twee overvallers. Volgens justitie handelde de vrouw uit noodweer.