In Brussel is een deadline nooit een deadline

Het is een goede gewoonte in Brussel: als het niet lukt om een besluit te nemen, dan stel je dat besluit gewoon een tijdje uit. Een deadline is nooit een echte deadline. Je kunt altijd de klok stil zetten en dan kan het heel lang vijf voor twaalf blijven. Normaal zijn het de regeringsleiders die gevoelig zijn voor dit uitstelgedrag. Deze week bezondigden de politici in Straatsburg zich eraan.

Twee dikke dossiermappen lagen in het Europees Parlement op tafel. Er zouden knopen worden doorgehakt. Op de agenda: vrachtwagenchauffeurs en het auteursrecht. Maar terug in Brussel zaten de knopen nog strak in elkaar.

Rij-en rusttijden chauffeurs

Er lagen voorstellen op tafel om de rij- en rusttijden van chauffeurs beter te regelen en voortaan zouden Oost-Europese chauffeurs niet meer onbeperkt klussen aan kunnen nemen in West-Europa. Een van de drijvende krachten achter de nieuwe regels was CDA'er Wim van der Camp. Hij probeerde de afgelopen maanden in het parlement steun te vinden voor zijn plannen.

De grootste tegenstand kwam van een andere Nederlander: PvdA'er Agnes Jongerius. De sociaal-democraten stemden in de transportcommissie nog voor het plan van Van der Camp, maar Jongerius zit niet in die commissie. Als lid van de commissie Sociale Zaken vindt ze de plannen van Van der Camp niet sociaal genoeg en dus werd ze de leidster van het verzet.