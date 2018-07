Wekdienst 8/7: reddingsactie Thailand en hoe zit het met de 'pitspoes'?

Goedemorgen! Belangrijke ontwikkelingen bij de grot in Thailand, waar een compleet voetbalteam vastzit. En de tweede etappe in de Tour de France.

We zijn er inmiddels al aan gewend: het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag. Met een matige noordenwind wordt het zo'n 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Maandag en dinsdag is er meer bewolking en het wordt dan ook minder warm.