Bij een steekpartij in Tilburg zijn drie mensen gewond geraakt. Het incident was op het terrein van een logistiek bedrijf in het zuidoosten van de stad. De politie heeft een man aangehouden.

Twee mensen zijn lichtgewond geraakt en ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. De derde gewonde moest naar het ziekenhuis voor behandeling.

Een deel van het terrein is afgezet voor onderzoek. De toedracht van de steekpartij is nog onduidelijk.