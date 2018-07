Media moeten weg bij ingang Thaise grot, reddingsoperatie lijkt aanstaande

Bij de grot in Thailand waar een voetbalteam zit opgesloten, lijkt een reddingspoging aanstaande. Bij de ingang van de grot hebben zich tientallen duikers verzameld volgens persbureau AP. De honderden journalisten die bij de ingang stonden, hebben op last van de Thaise autoriteiten het gebied moeten verlaten.

De 12 jongens en hun 25-jarige coach zitten sinds 23 juni vast, toen ze na een oefenwedstrijd de grot verkenden. Ze werden door stijgend water overvallen en de grot liep deels onder. Het gevaar bestaat dat door hevige moessonregen het straks nog moeilijker wordt om ze eruit te halen.

Eerder werden al schermen geplaatst om het zicht te ontnemen. Hulpverleners willen niet zeggen of de reddingsoperatie aanstaande is of misschien zelfs al bezig is. Wel wordt een persconferentie voorbereid.

Helling, droog, duiken

De voetballers zijn tussen de 11 en 16 jaar oud en moeten vier kilometer in de grot afleggen om weer buiten te komen, maar dat is niet gemakkelijk. Er zijn hellingen, droge stukken en plekken waar moet worden gedoken.

Eerder deze week kwam een zeer ervaren duiker om het leven die betrokken was bij de operatie. Gisteravond zei een Belgische duiker die bij de operatie betrokken is in het tv-programma Nieuwsuur al dat het niet lang meer kan duren voordat de reddingsoperatie van start zou gaan.