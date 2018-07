Duizenden mensen in Californië op de vlucht door hevige bosbranden

Door hevige bosbranden in de Amerikaanse staat Californië zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen. Het vuur heeft tientallen gebouwen verwoest en verspreidt zich snel door de hoge temperaturen en de harde wind. In twee regio's is de noodtoestand uitgeroepen.

Gisteren bereikten de branden Santa Barbara County, waar uit voorzorg meer dan 2000 mensen werden geëvacueerd. Nog eens duizenden mensen zitten er zonder stroom. De meeste geëvacueerden kunnen waarschijnlijk snel weer naar huis. Honderden brandweermensen proberen het vuur te bestrijden. Doordat de noodtoestand is uitgeroepen krijgen ze daar extra middelen voor.

Eerste dode

In totaal zijn in het westen van de Verenigde Staten bijna 40 bosbranden uitgebroken. Tot nu toe is in de regio zo'n 1,17 miljoen hectare afgebrand. Dat is volgens het National Interagency Fire Center nu al meer dan het jaargemiddelde van de afgelopen 10 jaar, dat ligt op 971.000 hectare.

Afgelopen vrijdag zijn de verkoolde resten van een persoon gevonden bij een volledig afgebrand huis door een bosbrand die donderdag uitbrak aan de grens van Californië en Oregon. Dat zou het eerste dodelijke slachtoffer van bosbranden zijn dit seizoen.