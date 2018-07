Varkenshouders willen vooral duidelijkheid over stankoverlastplan

Buurman Van Dooren vindt dat minder varkens de enige oplossing is voor het probleem. Daar is Vogels het niet mee eens. Volgens hem neemt de stankoverlast niet meteen af als je minder varkens in de stal hebt. "Als je bijvoorbeeld een stal met duizend varkens hebt en je houdt er straks maar 500, dan wordt de geur niet minder."

Het kabinet steekt 200 miljoen euro in de verkleining van de varkenssector in gebieden waar stankoverlast bestaat door de hoeveelheid stallen. Het geld gaat naar varkenshouders die willen stoppen en varkenshouders die door innovatie de uitstoot omlaag willen brengen.

'Onduidelijkheid funest'

Begin 2019 worden de precieze regelingen bekend. Dan kunnen landbouwbedrijven kijken of ze ervoor in aanmerking komen. Vogels hoopt dat er eerder helderheid komt. "Met duidelijkheid kan een boer beslissingen nemen, maar al die onduidelijkheid die blijft hangen, is funest."

Nederland telt ruim twaalf miljoen varkens, dat aantal is al jaren stabiel. Het aantal varkensboeren is sinds 2000 afgenomen van bijna 15.000 naar ruim 4000. Het aantal varkens per boer is dus fors toegenomen.

De stankoverlast zorgt voor gezondheidsproblemen, zoals luchtwegenklachten. Vooral in Noord-Limburg en Oost-Brabant, waar de concentratie van varkens het hoogst is.