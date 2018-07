Medebedenker Spider-Man Steve Ditko (90) overleden

De Amerikaanse stripauteur Steve Ditko is op 90-jarige leeftijd overleden. Hij was de medebedenker van de stripboekenseries Spider-Man en Doctor Strange en werkte ook mee aan verhalen van de Hulk. Hij werd vorige week vrijdag dood gevonden in zijn woning. Vermoedelijk was hij al een paar dagen daarvoor overleden.

Ditko bedacht in de jaren zestig samen met Stan Lee bij uitgever Marvel Comics de superheld Spider-Man. Lee had hem de opdracht gegeven de stripfiguur te ontwerpen, omdat hij ontevreden was over het werk van Jack Kirby. Dat leidde in 1962 tot het stripboek Amazing Fantasy, met het personage van Peter Parker en zijn alter ego Spider-Man.

"Steve heeft de industrie en het Marvel-universum getransformeerd. Zijn nalatenschap zal nooit worden vergeten", zegt Marvel Entertainment. Ditko vertrok in 1966, vermoedelijk na onenigheid met Lee, bij Marvel. Later keerde hij terug en hij werkte ook voor concurrent DC Comics.

Sherlock Holmes en James Bond

Waar Stan Lee altijd heeft gewerkt aan zijn status onder stripliefhebbers, bleef Ditko uit de publiciteit. Andere striptekenaars hebben Ditko na het nieuws over zijn dood bedankt voor zijn grote invloed op hun werk. Patch Zircher, die bij DC Comics heeft gewerkt aan Superman en Batman, vergeleek Ditko met Sherlock Holmes-bedenker Arthur Conan Doyle en James Bond-bedenker Ian Fleming.