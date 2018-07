Gewonde bij ongeluk met bus in Mijdrecht

Bij een ongeluk op de provinciale weg N201 tussen Mijdrecht en Uithoorn is een gewonde gevallen. Een lijnbus op de busbaan botste op volle snelheid frontaal op een bestelauto die wilde afslaan.

De bus belandde door het ongeluk op een brugleuning. De buschauffeur raakte bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. De bestelauto vloog van het talud en belandde zwaar beschadigd naast de weg.

Het is onduidelijk of de gewonde een van de chauffeurs is. Ook is het volgens RTV Utrecht onduidelijk of er passagiers in de lijnbus zaten.