Nachtelijke bevalling in auto Julianadorp

Een vrouw is vannacht in haar auto bevallen van een jongetje.

Ze was van haar huis in Julianadorp onderweg naar het ziekenhuis, samen met haar verloskundige. Maar op ruim zeven kilometer afstand van het ziekenhuis bleek dat er geen tijd meer was.

De vrouw was nog in haar woonplaats toen de wee├źn zich steeds sneller aandienden. De verloskundige besloot om de auto langs de kant van de weg te zetten en de baby daar te wereld te laten komen. Om 00.44 uur is het jongetje op de bijrijdersstoel geboren.

Moeder en zoon zijn vervolgens in een ambulance - die kort na de geboorte arriveerde - nagekeken en ter controle naar het ziekenhuis in Den Helder gebracht. Het jongetje bleek in blakende gezondheid en ook moeder maakt het volgens NH Nieuws goed.