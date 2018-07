Juf in Emmen mishandeld in bijzijn van dertig kinderen

Voor de ogen van dertig kinderen uit groep zeven en acht is gisteren een juf uit Emmen mishandeld. Ze werd in haar buik gestompt door een fietser en tuimelde achterover, bovenop twee van haar leerlingen. "Het was echt een laffe mishandeling", zegt politiewoordvoerder Anne van der Meer op RTV Drenthe.

De juf begeleidde een wielerwedstrijd van school op de openbare weg, toen de fietser zich plotseling aandiende. "Hij zei: je fietst op mijn weghelft. Vervolgens stompte hij haar meteen in de buik, nog voordat ze iets terug kon zeggen", aldus de politiewoordvoerder.

Iedereen was ontdaan

De kinderen bleven ongedeerd, maar de juf had veel pijn. Van der Meer: "Ze is naar de huisarts gegaan. Ze zijn ook direct gestopt met alle activiteiten, want iedereen was helemaal ontdaan. Op school is er een gesprek geweest met de kinderen. De directeur heeft de ouders ingelicht."

De juf heeft aangifte gedaan van mishandeling. De politie is naarstig op zoek naar de fietser, een jonge man. "We willen ook heel graag getuigen spreken", zegt de woordvoerder.