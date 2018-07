Vijf gewonden bij stierenrennen Pamplona, man gespietst door hoorns

Bij het jaarlijkse stierenrennen in Pamplona zijn op de eerste dag van het evenement meteen vijf gewonden gevallen. Een man werd tijdens het rennen gespietst door de hoorns van een stier. De anderen raakten lichtgewond.

Het Rode Kruis, dat toezicht houdt bij het omstreden evenement, meldt dat de gewonden vanochtend naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Het is niet bekend hoe de gespietste man eraan toe is.

Elk jaar vallen er gewonden en soms ook doden bij het stierenrennen in Pamplona. De traditionele race over 900 meter in het centrum van de Noord-Spaanse stad is levensgevaarlijk. Zo'n 2000 renners proberen de stieren, die tussen de 500 en 650 kilo wegen, voor te blijven in de smalle, drukke straatjes.

Vandaag werd de race ook nog eens bemoeilijkt door regenval vlak voor de start, waardoor de keien in de straat spekglad waren. Het evenement duurt nog tot volgende week zaterdag.