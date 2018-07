Rechter VS: voor middernacht uitleg over hereniging migrantenkinderen

De regering-Trump moet voor middernacht precies uiteenzetten hoe elk migrantenkind dat is gescheiden van zijn ouders, met hen herenigd zal worden. Het gaat daarbij om circa 100 kinderen jonger dan vijf jaar. Ook moet er een lijst met hun namen aan de rechter worden overhandigd.

Die eisen zijn afkomstig van dezelfde federale rechter die eind vorige maand bepaalde dat alle migrantengezinnen die de afgelopen tijd zijn opgesplitst aan de Mexicaans-Texaanse grens voor 26 juli herenigd moeten zijn. Voor kinderen onder vijf jaar is de deadline vastgesteld op 10 juli.

De ouders zitten vast, omdat ze illegaal de VS zijn binnengekomen. Omdat kinderen niet vastgezet mogen worden zijn ze van hun ouders gescheiden en naar opvangcentra gebracht, soms op honderden kilometers afstand van hun vader en moeder. Inmiddels heeft president Trump dit strenge immigratiebeleid onder zware publieke druk versoepeld en worden gezinnen niet langer opgesplitst.

Onzeker of deadline wordt gehaald

Volgens officiƫle cijfers zijn tussen 5 mei en 9 juni ruim 2300 kinderen gescheiden van hun ouders. Enkele honderden gezinnen zijn inmiddels herenigd, maar zo'n 2000 kinderen moeten nog teruggebracht worden naar hun ouders.

De regering heeft laten weten dat het onzeker is of de deadline van dinsdag worden gehaald, omdat het vaak moeilijk is om de familierelatie met zekerheid vast te stellen. Maar rechter Sabraw weigert uitstel te verlenen als hij niet over meer informatie beschikt.

Maandag bepaalt de rechtbank of de regering meer tijd krijgt om de jonge kinderen met hun ouders te herenigen.