Iran executeert verdachten IS-aanslagen in Teheran

Iran heeft acht mannen opgehangen in verband met de aanslagen door Islamitische Staat in de hoofdstad Teheran, vorig jaar juni. Bij de aanvallen op het parlement en het mausoleum van ayatollah Khomeini vielen 18 doden en vijftig gewonden. Teheran liet direct erna weten dat veiligheidstroepen het brein achter de aanslagen hadden doodgeschoten.

Waar de acht terechtgesteld zijn, is niet bekendgemaakt. Zeker tien verdachten zitten nog vast voor hun aandeel in de aanslagen.

Bondgenoot van Assad

Het was de eerste en enige aanslag tot dusver van de soennitische extremisten van IS in het hoofdzakelijk sjiitische Iran. De regering in Teheran is een bondgenoot van de Syrische president Assad en heeft Syrische troepen gesteund bij hun verdrijving van IS uit grote delen van Syrië.

Om de aanslagen in Teheran te vergelden, vuurde de Iraanse paramilitaire Revolutionaire Garde kort erna zes raketten af op doelen van IS in Syrië.