Wekdienst 7/7: zuiden heeft vakantie en stille tocht voor Orlando

De 25-jarige voetbaltrainer die met twaalf voetballers vastzit in een grot in Thailand, heeft in een brief zijn excuses aangeboden aan de ouders van de kinderen. Voor het eerst hebben duikers brieven vanuit de grot naar buiten gebracht.

Hij schrijft: "De kinderen zijn nu allemaal in orde, het team verzorgt ze goed. Ik beloof dat ik zo goed mogelijk voor ze zal zorgen. Ik wil iedereen bedanken voor de hulp en wil mijn excuses aanbieden aan de ouders."

In een van de brieven schrijft een jongen genaamd Dom: "Het gaat goed, maar het is wel wat koud. Maak je geen zorgen om mij. En alsjeblieft, vergeet niet om mijn verjaardagsfeestje te organiseren."