Doden en vermisten in Japan door zware overstromingen.

In het westen en midden van Japan worden zeker 45 mensen vermist door zware overstromingen. Er zijn elf mensen om het leven gekomen, ruim 1,6 miljoen mensen zijn geƫvacueerd. Nog eens meer dan 3 miljoen mensen hebben het advies gekregen om ook een veilig heenkomen te zoeken.

De overstromingen zijn het gevolg van zware regenval, die door de Japanse meteorologische dienst wordt omschreven als 'historisch'. Er wordt gewaarschuwd voor aardverschuivingen, stijgend waterpeil in de rivieren en harde wind. Morgen gaat het naar verwachting opnieuw regenen in gebieden waar het al veel geregend heeft. Op het eiland Shikoku is het afgelopen etmaal 583 millimeter regen gevallen.