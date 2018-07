Apples grootste angst: iPhone speelbal van escalerend handelsconflict

Eind april staat de topman van Apple in het Oval Office. Zijn doel is duidelijk: president Trump ervan overtuigen dat zijn harde taal en de heffingen tegen China averechts zullen werken. Een maand eerder verkondigde Tim Cook hetzelfde in Peking.

Gisteren zette de VS een nieuwe stap in de dreigende handelsoorlog: het voerde heffingen in ter waarde van 34 miljard dollar. China zegt dat het direct heeft teruggeslagen met een heffing van 25 procent op Amerikaanse goederen ter waarde van 34 miljard dollar. Apple dreigt daarmee een speelbal te worden van twee grootmachten.

Beide kanten tevreden houden

We kennen Cook als een rustige man met grijs haar en een accent waaraan je merkt dat hij opgroeide in Alabama. Hij is het gezicht van Apple en de belangrijkste pleitbezorger van de producten; de hoofdmarketeer van het miljardenbedrijf. Maar nu moet Cook ook de rol spelen van een soort diplomaat, die moet voorkomen dat het escalerende handelsconflict impact heeft op zijn bedrijf.

Zijn lobbyisten doen in Washington en Peking hun best om beide kanten tevreden te houden. Met het interne project Red Apple (een verwijzing naar de officiële kleur van de Chinese communistische partij) wil het bedrijf de banden met de regering van Xi Jinping aanhalen, schrijft The New York Times.