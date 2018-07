'Scholen veel geld kwijt aan uitzendbureaus voor tijdelijke docenten'

Miljoenen euro's onderwijsgeld komt terecht bij commerciƫle uitzendbureaus. Gedwongen door het oplopende lerarentekort wijken basisscholen en middelbare scholen uit naar uitzendkrachten om tekorten in te lopen, schrijft Trouw.

De uitzendbureaus lokken leraren met hogere salarissen en bijvoorbeeld een lease-auto. Mede daardoor is zo'n leraar voor de school tot anderhalf keer duurder dan een leraar in loondienst.

Om welk bedrag het landelijk gaat, is niet bekend, maar een onderwijsstichting in Den Haag met 39 basisscholen zegt in de krant nu zo'n 4,5 miljoen euro per jaar uit te geven aan uitzendbureaus. Zes jaar geleden was dat nog maar twee miljoen. Het tekort is daar nijpend: de school heeft nog vijftien tot twintig vacatures uitstaan voor september.

De Algemene Onderwijsbond en de Algemene Vereniging Schoolleiders zeggen in de krant de trend te herkennen. Vooral in de Randstad is het lerarentekort groot. Trouw geeft een voorbeeld van een school in Haarlem: daar werd recentelijk een leraar weggehaald door een bureau dat vervolgens voor de vrijgekomen vacature weer een leraar aanbood. De kosten die dat met zich meebracht waren ongeveer 10.000 euro.