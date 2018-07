Ter hoogte van de oprit bij Hilversum is vanavond een man door een auto geraakt toen hij de snelweg A27 op liep. Het ongeluk gebeurde rond 21.45 uur.

De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. De politie liet een traumahelikopter landen op de vluchtstrook om assistentie te verlenen. De bestuurder van de auto raakte niet gewond.

De politie onderzoekt wat de man deed op de snelweg. Twee rijstroken zijn afgesloten.