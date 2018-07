Rutte en Trump praten verder over handelsconflict

Premier Rutte en de Amerikaanse president Trump hebben afgesproken dat ze het gesprek over het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie samen voortzetten. Dat zei de premier in zijn wekelijkse gesprek met de NOS.

De twee hebben volgende week al de kans om door te praten over handel en invoerrechten. Dan zijn Rutte en Trump allebei op de NAVO-top in Brussel.

"No"

Volgens Rutte scheelt het dat hij president Trump afgelopen maandag in Washington al heeft gesproken over het handelsconflict, hoewel hij zijn bemiddelende rol in de onderhandelingen niet groter wil maken dan die is. "Dit is natuurlijk vooral een zaak voor de Europese Commissie, die hierover in gesprek is met de Amerikaanse regering. Maar omdat ik er net ben geweest, kunnen we de commissie wel suggesties doen over hoe ze het kan aanpakken."

Trump zei maandag al dat er binnenkort overleg volgt met de EU. Maar ook als daar géén oplossing uitkomt, is dat in zijn ogen positief. Op dat punt onderbrak Rutte hem. "Nee," zei de premier, "dat is niet positief".

Het "no" van Rutte ging deze week de hele wereld over. Zelf noemt de premier zijn uitspraak vandaag "niet voorbereid". Hij zag pas anderhalf uur later welke impact de opmerking had op internationale media en de publieke opinie.

Robuust

In het algemeen kijkt Rutte positief terug op zijn ontmoeting met Trump. "Persoonlijk klikte het prima, het was gewoon een goed gesprek." Het gesprek over het handelsconflict was wat "robuuster", aldus de premier, want er zijn stevige meningsverschillen.

"We moeten het conflict tussen Amerika en Europa proberen te deëscaleren, want dit gaat ten koste van economische groei", zegt Rutte.