Te veel Europeanen geven mening over zomertijd, site ligt plat

De site waarop Europeanen hun mening kunnen geven over de zomertijd is vandaag onbereikbaar. Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie probeerden sinds gisteren tienduizenden mensen op de site te komen en daar zijn de systemen niet op berekend.

Gisteren opende de Europese Commissie de website. De Commissie wil weten hoe mensen het verzetten van de klok beleven en of ze voor afschaffing zijn. Naar aanleiding van dat onderzoek kan de Commissie met een voorstel komen om de zomertijd helemaal af te schaffen, maar het zal nog wel jaren duren voordat het zover is.

Treinen en wifi

Het is de vraag of de moeilijke bereikbaarheid van de site alleen te wijten is aan de grote hoeveelheid reacties. Computersystemen van de Europese Commissie zijn wel vaker overbelast. In juni opende de Commissie een website waar jongeren gratis treintickets aan konden vragen. Die site was al snel overvraagd, maar kwam wel weer online.

Een groter probleem was er voor de site waarop gemeenten subsidie aan konden vragen om een openbaar wifinetwerk aan te leggen. Ook die site werd offline gehaald. De inschrijving voor gemeenten opent in het najaar opnieuw, op een nieuwe website.

De vragenlijst over de zomertijd is volgens de Europese Commissie later vandaag weer bereikbaar.