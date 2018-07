Nederlands pompbedrijf gaat mogelijk hulp bieden bij Thaise grot

Een Nederlands pompbedrijf gaat mogelijk helpen bij de reddingsactie van de twaalf jeugdige voetballers en hun trainer die al bijna twee weken vastzitten in een Thaise grot. Directeur van het bedrijf, Jeroen van Heck, is onderweg naar Thailand om een inschatting te maken.

Het bedrijf uit Noordwolde, Friesland is gespecialiseerd in pompinstallaties en waterbeheersing. "Thaise ingenieurs bij de grot denken na het zien van onze pompen dat onze hulp essentieel kan zijn", zegt Van Heck. "Het doel is om zo snel mogelijk het water weg te pompen, hoe we dat gaan doen is nog niet te zeggen."

Van Heck, die contact heeft met zowel Nederlandse als Thaise autoriteiten, gaat ter plekke een analyse maken. Zo wordt bekeken waar de pompen kunnen staan en hoe het water kan worden afgevoerd. Als uit de analyse blijkt dat het bedrijf hulp kan bieden, worden de pompen naar Thailand gevlogen.

Jarenlange ervaring

Het bedrijf heeft ruim twintig jaar ervaring met calamiteiten over de hele wereld. In 2014 hielp het bedrijf nog met het leegpompen van ondergelopen polders in Engeland. Datzelfde jaar pompte het bedrijf de Kolubara-mijn in Servië leeg, die daarna weer operationeel kon worden. Er zijn wereldwijd maar een handvol bedrijven die dat kunnen.

Bekijk hier de reportage over de werkzaamheden van Van Heck in Engeland in 2014.