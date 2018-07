Studenten die Zeeland verlaten komen niet meer terug: 'Actie was nodig'

Bovenstaand filmpje was vrijdagochtend al meer dan 40.000 keer bekeken. Dit verraste de gedeputeerde enigszins: "Het eerste doel is bereikt, want er wordt over gesproken. Doordat mensen het filmpje gaan liken en delen, hopen we dat jongeren betrokken blijven bij Zeeland." De reacties zijn volgens De Bat wisselend. "Maar mensen vinden het vooral leuk dat er aan ze gedacht wordt."

De actie is niet alleen gericht op studenten. De Bat: "Voor heel veel mensen liggen er op dit moment in Zeeland kansen op de arbeidsmarkt. Mensen die er al hebben gewoond maar later zijn vertrokken, moeten weten dat er nu banen voor hen beschikbaar zijn."