Politie: goed gehandeld rond fatale aanrijding Pinkpop

Politieagenten hebben op de avond voor en in de nacht van de aanrijding bij het terrein van Pinkpop goed gehandeld. Dat zegt de politie zelf na een evaluatie van de eigen werkwijze rond het festival.

Volgens een woordvoerder hebben drie patrouilles een groepje mensen op de weg zien zitten. "Alle drie hebben ze dezelfde afweging gemaakt. Dat het geen situatie was die dermate anders was dan wat ze in andere jaren hadden gezien. Bij de sfeer van een festival hoort dat mensen door elkaar zitten en lopen. Wij proberen als politie in die sfeer mee te bewegen. "

Meebewegen

Bij de aanrijding in Landgraaf kwam een vrijwilliger van het Pinkpop-festival om het leven. Drie anderen raakten zwaargewond; zij liggen nog in het ziekenhuis. De dader sloeg na de aanrijding op de vlucht, maar meldde zich later bij de politie. Na onderzoek bleek dat er sprake was van een ongeluk, schrijft 1Limburg.

De slachtoffers zaten op de weg, die een paar uur eerder voor autoverkeer was vrijgegeven. Auto's mochten er niet harder rijden dan 30 kilometer per uur.

Bij de evaluatie zijn er gesprekken gevoerd met agenten die tijdens Pinkpop hebben gewerkt.

De politie denkt niet dat het nodig is om de procedures voor volgend jaar te veranderen. "We zijn niet de enige partij hierin. We gaan nog overleggen met de gemeente en de organisatie. Maar op basis van deze evaluatie zien we vooralsnog geen reden om maatregelen te nemen."