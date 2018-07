Twaalf jaar cel voor Duitse apotheker die sjoemelde met kankermedicijnen

Een apotheker in Duitsland die sjoemelde met de medicijnen voor meer dan 1000 kankerpatiƫnten is veroordeeld tot twaalf jaar cel en een beroepsverbod voor het leven. De 48-jarige Peter S. manipuleerde 14.000 medicijnverstrekkingen om er een luxe levensstijl op na te houden, oordeelt de rechtbank in Essen.

De apotheker verstrekte chemobehandelingen met een lagere dosering van de werkzame stof dan voorgeschreven, maar declareerde het volle pond bij de zorgverzekering van de patiƫnten. Met het geld van zijn oplichtingspraktijken kocht hij volgens de aanklager onder meer een villa met een waterglijbaan.

Het schandaal kwam aan het licht door twee van zijn medewerkers. Zij kregen voor hun onthullingen vorig jaar de Duitse prijs voor klokkenluiders. Veel andere medewerkers van de apotheek zwegen tijdens het strafproces.